Донатять на ЗСУ: футбольні фанати розігрують футболку гравця “Дніпра”
Донатять на ЗСУ: футбольні фанати розігрують футболку гравця “Дніпра”
Сьогодні 07:15
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У Дніпрі фанати футбольного клубу “Дніпро” продовжують проводити благодійні акції на підтримку ЗСУ. Цього разу лотом лотереї стала футболка гравця ФК “Дніпро” Романа Зозулі. Підписи на ній залишила уся команда.
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