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Донатять на ЗСУ: футбольні фанати розігрують футболку гравця “Дніпра”

Сьогодні 07:15
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У Дніпрі фанати футбольного клубу “Дніпро” продовжують проводити благодійні акції на підтримку ЗСУ. Цього разу лотом лотереї стала футболка гравця ФК “Дніпро” Романа Зозулі. Підписи на ній залишила уся команда.

Новости Днепра про Донатять на ЗСУ: футбольні фанати розігрують футболку гравця “Дніпра”

Всі зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє Євген Перевєрзєв.

Вартість участі у благодійній лотереї – 200 гривень. При цьому кількість ставок від однієї особи не обмежена. Більше внесків – більше шансів виграти футболку. Умови прості:

  • сплачуєте внесок на картку 5358380888665588 (Monobank);
  • або PayPal: [email protected] ;
  • надсилаєте скрін, що підтверджує оплату, Євгену в особисті повідомлення;
  • за кожні сплачені 200 гривень вам надають номер учасника лотереї;
  • за кожні три оплачених лоти, отримуєте четвертий у подарунок;
  • чекаєте на закінчення лотереї (номерки можна купити по 4 червня включно – останній день лотереї).

Переможні номери визначить 4 червня о 20:00 у прямому ефірі генератор випадкових чисел. Бонусом розіграють магніт, ручку, брелок та прапорець ФК “Дніпро”. 

Новости Днепра про Донатять на ЗСУ: футбольні фанати розігрують футболку гравця “Дніпра”

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Новости Днепра про Донатять на ЗСУ: футбольні фанати розігрують футболку гравця “Дніпра”Українська Новости Днепра про Донатять на ЗСУ: футбольні фанати розігрують футболку гравця “Дніпра”Русский

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