Домовились: Польша погодилася розблокувати транзит агропродукції з України

Про це оголосила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.
“За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга на п’ятницю”, – заявила Свириденко.
Віцепрем’єрка наголосила, що Київ розуміє ситуацію польських фермерів так само, як і польська сторона розуміє становище українських фермерів, які страждають від повномасштабної війни Росії проти України.
“Зрештою, першопричина цієї ситуації є саме російська агресія. І ми зробимо все, щоб Росія не скористалася з ситуації”, – наголосила вона, додавши, що польська сторона поінформувала про технічні аспекти транспортування української продукції територією Польщі.
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