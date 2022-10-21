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Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25

Сьогодні 17:16
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Слава Україні! Слава ЗСУ!

Новости Днепра про Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25

Сьогодні, 21 жовтня, під час повітряної тривоги українські захисники знищили штурмовик окупантів СУ-25.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Під час тривоги мінус ворожий СУ-25. Нефіг шастати, – написав він.

Новости Днепра про Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25

Зазначимо, вартість такого літака – приблизно $11 млн.

Усього ж з початку повномасштабного вторгнення росії ЗСУ збили 269 літаків та 243 гелікоптери окупантів.

Новости Днепра про Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25

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