Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Сьогодні, 21 жовтня, під час повітряної тривоги українські захисники знищили штурмовик окупантів СУ-25.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Під час тривоги мінус ворожий СУ-25. Нефіг шастати, – написав він.

Зазначимо, вартість такого літака – приблизно $11 млн.

Усього ж з початку повномасштабного вторгнення росії ЗСУ збили 269 літаків та 243 гелікоптери окупантів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: