Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25

Сьогодні, 21 жовтня, під час повітряної тривоги українські захисники знищили штурмовик окупантів СУ-25.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Під час тривоги мінус ворожий СУ-25. Нефіг шастати, – написав він.
Зазначимо, вартість такого літака – приблизно $11 млн.
Усього ж з початку повномасштабного вторгнення росії ЗСУ збили 269 літаків та 243 гелікоптери окупантів.
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