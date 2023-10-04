Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі відключать світло та газ

Підготуйтеся!

Сьогодні, 4 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 4 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Звенигородська: 1-7, 7-А, 9, 9-А, 10, 11, 11-А, 12, 12-А, 13, 14, 14-А, 15-23, 25, 27;

вул. Кисловодська: 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 5, 5-А, 6, 6-А, 7, 7-А, 8-16, 16-А, 17-26, 26-А, 27-55, 57-65 (непарні);

вул. Козака Мамая: 35, 35-А, 37, 37-А, 39, 39-А, 41, 43, 45, 46;

вул. Машинобудівна: 1-8, 8-А, 9-13, 13-А, 14, 16;

вул. Пресова: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

вул. Тракторна: 1, 2, 2-А, 3-9, 9-А, 10-13, 13-А, 14, 14-А, 15;

пров. Новомиргородський: 2-А, 10, 12-А;

пров. Пресовий: 2-12 (парні), 12-Б, 14, 16;

вул. Робоча: 152, 160, 162;

вул. Робоча: 164;

вул. Бориса Кротова: 1-Б;

вул. Краснопільська: 1, 1-А, 1-Б, 2, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 6-Б, 7, 7-А, 8, 11, 11-А, 13-А, 13-Б, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 42, 48, 93, 106, 110, 110-А, 110-К, 112, 114, 116;

вул. Запорізьке шосе: 16.

Також ремонтні роботи на мережах газопостачання проводить Дніпровська філія ТОВ «Газмережі». Через це сьогодні тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;

вул. Марії Приймаченко, 4, 2;

вул. Героїв Рятувальників, 6;

вул. Лазаряна, 2, 22;

вул. Левка Лук’яненка, 16, 18, 20, 24;

вул. Полігонна, 10-Б, 10-Д;

вул. Андрея Шептицького, 72;

вул. Баха, 21;

вул. Променева, 2-К;

вул. Морська, 18, 20.

Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.

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