До Землі наближається 30 тисяч астероїдів: чи варто боятися

Експерти NASA заявили, що до Землі наближаються 30 тис. небезпечних астероїдів, а середній розмір одного такого космічного об'єкта становить близько кілометра завширшки. Але серед них є й ті, чия ширина становить понад 140 км. Поки що вони знаходяться на відстані 45 млн. км від орбіти. Зіткнення хоча з одним із них може загрожувати знищенням цілого міста на Землі.

Мережа станцій, що спостерігають за астероїдами, була розгорнута фахівцями NASA ще в 2004 році. Тоді також існувала ймовірність, що із Землею може зіткнутися величезний астероїд. З того часу вчені мають можливість спостерігати за всіма потенційно небезпечними космічними об’єктами та вчасно реагувати на можливу загрозу.

Зазначимо, астероїди регулярно «атакують» нашу планету. Так, у травні цього року до Землі наближався астроїд в чотири рази, що перевищує розмір 102-поверхового американського хмарочоса Empire State Building, але він пролетів на відстані близько 4 млн км від Землі. Це був найбільший астроїд, який наближався до нашої планети за перше півріччя 2022 року. Середня швидкість космічного об’єкта була близько 76 тис км на годину, що у 20 разів швидше за кулю.

Щоб захистити землю від великих астероїдів, NASA ще в 2021 році запустило космічний зонд Double Asteroid Redirection Test або DART, головне завдання якого було захистити землю від астероїдів. Перше тестування корабля було проведено наприкінці вересня, коли DART зіткнувся з астероїдом на ім’я Діморф і розміром 150 метрів. Зроблено це було спеціально для того, щоб зрозуміти, наскільки зонд може допомогти у захисті Землі. При цьому розробка інженерів NASA розбилася, а сам астроїд змінив траєкторію руху та розпався на дрібні частини. Для Землі «Діморф» був безпечний, і зонд розбив його просто як експеримент. Вчені дійшли висновку, що DART розбиває астероїд і при цьому траєкторія руху останнього змінюється не дуже сильно, а уламки можуть випасти на Землю метеоритним дощем небезпечним для людства.

Зонд DART – це лише частина розробки, покликаної «патрулювати» Земну орбіту та захищати її від астероїдів. Передбачається, що у 2024 році «розбиратися» з астроїдами буде ще один дослідницький апарат – зонд HERA. Він займатиметься вивченням аналізу астероїду після його зіткнення з DART.

Що ж до 30 тис. астероїдів, які наближаються до Землі, то експерти припускають, що близько 15 тис. з них ще належить відкрити і вивчити. Деякі з них можуть виявитися потенційно небезпечними у майбутньому. NASA розробляє місію із захисту від такої загрози з космосу.

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