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До трьох зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Сьогодні 18:35
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Пошукова операція триває.

Новости Днепра про До трьох зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

У місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто. 

Новости Днепра про До трьох зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Крім цього, вдень 27 серпня, у Марганецькій громаді загинув місцевий житель. За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина.

У Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі побиті інфраструктура, адмінбудівля та музей. А ще 2 оселі, лінії електропередач та газогін. Але, на щастя, без жертв і постраждалих.

Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили «Градами» та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками.

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Новости Днепра про До трьох зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого РогуУкраїнська

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