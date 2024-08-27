До трьох зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Пошукова операція триває.

Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

У місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.

Крім цього, вдень 27 серпня, у Марганецькій громаді загинув місцевий житель. За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина.

У Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі побиті інфраструктура, адмінбудівля та музей. А ще 2 оселі, лінії електропередач та газогін. Але, на щастя, без жертв і постраждалих.

Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили «Градами» та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками.

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