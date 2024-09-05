До ТОП-10 кращих вчителів країни увійшли два педагога з Дніпра та області

Двоє вчителів з Дніпропетровщини потрапили до десятки найкращих.

На початку вересня стали відомі імена десяти найкращих вчителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Про це повідомили організатори премії ГС “Освіторія”.

До десятки найкращих також потрапили вчителі з Дніпропетровщини:

Ярослав Федько з Дніпра, який викладає предмет “Фізика” у Комунальному закладі освіти Навчально-виховне об’єднання №136 «класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської міської ради.

з Дніпра, який викладає предмет “Фізика” у Комунальному закладі освіти Навчально-виховне об’єднання №136 «класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської міської ради. Катерина Корзун з міста Олексіїівка Дніпропетровської області, яка викладає предмети “Українська мова, Українська література” у Олексіївському ліцеї Покровської сільської ради.

Раніше оприлюднили ТОП-50 найкращих вчителів України, куди також увійшли педагоги з Дніпропетровщини.

Крім Ярослава Федька та Катерини Корзун туди також потрапили:

Наталія Власова з Дніпра, яка викладає предмети “Історія, Громадянська освіта” у закладі “Науковий ліцей міжнародних відносин ІІ–ІІІ ступенів» Університету митної справи та фінансів.

з Дніпра, яка викладає предмети “Історія, Громадянська освіта” у закладі “Науковий ліцей міжнародних відносин ІІ–ІІІ ступенів» Університету митної справи та фінансів. Владислав Морган з Дніпра, який викладає предмет “Географія” у Дніпровській гімназії №10 ім. І. І. Манжури Дніпровської міської ради.

Цьогоріч свої заявки подали 1210 освітян, ще 2059 педагогів були номіновані батьками, учнями та колегами. Учителів потім оцінювали незалежні судді.

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