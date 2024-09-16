До переліку територій, де йдуть бойові дії, внесли ще одну громаду на Дніпропетровщині

Межівську громаду на Дніпропетровщині внесли до переліку територій, де йдуть бойові дії.

Мінреінтеграції оновило Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. До нього додали Межівську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє “Межівський меридіан” з посиланням на Межівську селищну раду.

“Наказом від 04.09.2024 №267 (зареєстрований у Мін’юсті 10.09.2024 р. за №1356/42701) додано Межівську селищну територіальну громаду (Синельниківський район)”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що що внесення в список громад, де відбуваються бойові дії, означає, що мешканці цих територій, чиє житло було ушкоджено внаслідок обстрілів і які вже виїхали чи планують виїхати з території громади, зможуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи.

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