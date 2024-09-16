До переліку територій, де йдуть бойові дії, внесли ще одну громаду на Дніпропетровщині

Мінреінтеграції оновило Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. До нього додали Межівську громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє “Межівський меридіан” з посиланням на Межівську селищну раду.
“Наказом від 04.09.2024 №267 (зареєстрований у Мін’юсті 10.09.2024 р. за №1356/42701) додано Межівську селищну територіальну громаду (Синельниківський район)”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що що внесення в список громад, де відбуваються бойові дії, означає, що мешканці цих територій, чиє житло було ушкоджено внаслідок обстрілів і які вже виїхали чи планують виїхати з території громади, зможуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи.
Читайте також:
Гончар Вірсавія
Автор:
Сьогодні вночі у Дніпрі та області чули вибухи.
У Кам’янському районі зайнявся комбайн.
У Дніпрі 16 вересня деякі трамваї, тролейбуси та автобуси тимчасово…
У Дніпрі у центрі міста утворилася велика яма на дорозі.