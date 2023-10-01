До мешканця Дніпра завітав у гості отруйний павук

Мешканець Дніпра зловив отруйного павука, який "гуляв" по стіні його домівки.

Чоловік спіймав небезпечного павука у банку, а згодом відпустив.

Доброго дня, вчора вночі виявив на стіні будинку ось такого красеня, – написав чоловік у соцмережі.

Судячи з фото, це павук-вовк або мизгирь.

Це спокійні хижаки, які можуть напасти на людину тільки для самозахисту.

Укуси мизгиря викликають свербіж та почервоніння шкіри. Вони приносять велику користь для людей і вбивають шкідливих комах.

Якщо побачите поряд із собою такого павучка, не треба його вбивати, краще просто пройти повз.

Нещодавно ми писали про те, що на Дніпропетровщині помітили небезпечного павука, від укусу якого німіє все тіло.

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