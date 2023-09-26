До кінця вересня Дніпро буде повністю готовий до прийдешнього опалювального сезону, — Філатов

Дніпро системно готується до холодів.

Місто врахувало досвід попередньої зими та зробило комплексне оновлення найбільш чутливого до відключень електрики обладнання. Нині готовність до опалювального сезону становить 95 %. Повністю закінчити ці роботи планують до кінця вересня. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі телеканалу «ДНІПРОTV» 26 вересня.

Філатов також наголосив: місто встановлює альтернативні джерела живлення — аби уникнути розмерзання систем опалення під час аварійних відключень. Утім, жодне місто в світі не зможе працювати виключно на генераторах у разі повного блекауту. «Місто встановлює додаткові генератори. На деяких котельнях навіть по два. Ми придбали, мабуть, найпотужніший в країні газовий генератор. Купуємо достатню кількість, аби в разі настання блекауту ми могли втримати критичну інфраструктуру — «Міськводоканал», насоси. Щоб працювала каналізація», — зазначив мер Дніпра.

Водночас місто пропонує людям, що мають борги за тепло, скористатися програмою реструктуризації. Адже нині сума заборгованості мешканців за теплоносії сягнула понад 1,2 млрд грн, і це суттєво обтяжує бюджет міста — надто на тлі того, що у громад можуть забрати військовий ПДФО. Як відомо, стосовно цього в уряді нині тривають бюджетні консультації.

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