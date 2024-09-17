До Дніпра з-під обстрілів евакуювали низку стародавніх експонатів (ФОТО)

До Дніпра з Донеччини, де зараз найгарячіше, привезли жорна, гармани та інші культурні цінності. Про це повідомляє Музей спротиву Голодомору у Facebook.
Минулого тижня співробітники музею провели чергову експедицію з переміщення культурних цінностей з населених пунктів Донецької області.
Разом з паном Юрієм та волонтерами Юрієм Сулимою і Григорієм Дем’яновим перевезли прекрасний зразок кам’яної пластики IX–XIII ст. – так звану “половецьку бабу” та сільськогосподарський реманент кінця XIX першої половини XX століття: млинові жорна, гармани, валки, вапнякове корито, – йдеться у публікації.
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