До Дніпра вперше з початку війни завітав посол Ізраїлю: яка мета візиту

У Дніпрі побував посол Ізраїлю.

Про це Михайло Бродський повідомив у своїх соцмережах.

У Дніпрі посол зустрівся з місцевою владою та представниками єврейської громади, яких хоче підтримати напередодні Рош ха-Шана.

Обговорили ситуацію на Дніпропетровщині з начальником ОВА Сергієм Лисаком, – написав Бродський у соцмережі Х.

Зокрема, Бродський зустрівся з рабином Шмуелем Кам’янецьким та головою представництва НАТІВ в Україні Марком Довєвом.

Рош га-Шана – юдейський Новий рік, який святкуватимуть з 15 по 17 вересня. Цьогоріч до Умані Черкаської області на святкування Рош га-Шана очікують на прибуття не менше 22 тисяч прочан-хасидів.

Читайте також:

Українська

Автор: