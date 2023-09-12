До Дніпра вперше з початку війни завітав посол Ізраїлю: яка мета візиту

Про це Михайло Бродський повідомив у своїх соцмережах.
У Дніпрі посол зустрівся з місцевою владою та представниками єврейської громади, яких хоче підтримати напередодні Рош ха-Шана.
Обговорили ситуацію на Дніпропетровщині з начальником ОВА Сергієм Лисаком, – написав Бродський у соцмережі Х.
Зокрема, Бродський зустрівся з рабином Шмуелем Кам’янецьким та головою представництва НАТІВ в Україні Марком Довєвом.
Рош га-Шана – юдейський Новий рік, який святкуватимуть з 15 по 17 вересня. Цьогоріч до Умані Черкаської області на святкування Рош га-Шана очікують на прибуття не менше 22 тисяч прочан-хасидів.
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