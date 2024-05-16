До Дніпра прибули потужні генератори з анонсованого мером Філатовим переліку допомоги від Японії

До Дніпра прибули потужні генератори з Японії.

Дніпро продовжує отримувати від Японії техніку, розлогий перелік якої мер Борис Філатов оприлюднив після свого офіційного відрядження до Осаки. Нині місто отримало ще 27 генераторів. Більшість на 100 кВт, утім серед них є і дуже потужні пристрої — по 1 мВт.

«Це дуже вагома допомога — у часи, коли є певні проблеми з постачанням електроенергії. Японці дуже відповідальні люди. Тому у нас є вже графік подальшого отримання техніки. Зовсім скоро ми зустрінемося і презентуємо територіальній громаді нові надбання. Приїдуть і крани, і різні самоскиди та екскаватори», — сказав мер Дніпра Борис Філатов. Він також подякував уряду та народу Японії за системну допомогу місту.

Загалом від Японії для КП «Теплоенерго» надійшло вже 195 дизельних електростанцій та екскаватор-навантажувач. Тож це дозволить обладнати близько двох сотень об’єктів теплопостачання. Зараз генератори вже встановлюють.

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