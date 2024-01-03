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До Дніпра досі не прийшла метеорологічна зима

Сьогодні 19:23
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Синоптики підбили підсумки першого зимового місяця.

Новости Днепра про До Дніпра досі не прийшла метеорологічна зима

За інформацією Дніпропетровського гідрометеоцентру, у грудні так і не прийшла метеорологічна зима.

У грудні 2023 переважала дуже тепла для цієї пори року, аномально волога, з частими опадами у вигляді дощу, мряки, снігу, мокрого снігу та туманами погода. Середньодобові температури повітря здебільшого перевищували норму на 1-10° і коливались від 2° морозу до 9° тепла.
 
Максимальна температура повітря в найтепліші дні грудня підвищувалась до 11-14° тепла. Мінімальна температура повітря в нічні години знижувалась по області до 4-6° морозу.
 
Середня температура повітря за грудень виявилась на 3-4° вища за середню багаторічну і становила по області 1-3° тепла.
 
Настання метеорологічної зими не спостерігалось, стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0° в бік зниження не було.
Кількість опадів в середньому по області за грудень склала 53 мм або 129% норми.
 
Одна у січні ситуація може кардинально змінитися, позаяк до нас йдуть морози. 
 
 
Зокрема, 4 січня погода буде такою.
 
Хмарно. Вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла; по м. Дніпро вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
 

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