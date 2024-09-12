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  • До 80 тисяч гривень: найбільш високооплачувані та актуальні вакансії в Дніпрі

До 80 тисяч гривень: найбільш високооплачувані та актуальні вакансії в Дніпрі

Сьогодні 13:00
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У Дніпрі є високооплачувана робота.

Новости Днепра про До 80 тисяч гривень: найбільш високооплачувані та актуальні вакансії в Дніпрі

Найцікавіші та найбільш високооплачувані вакансії опублікували у Інспекції з питань зайнятості населення. Роботодавці готові платити від 45 до 80 тисяч гривень.

Так для мешканців Дніпра пропонують такі вакансії:

  • до 80 тис. грн така пропозиція для сервісного інженера із промислового аміачного холодильного обладнання від міжнародної компанії «Навігатор»: (050)4745331 чи (067)5240233.
  • до 70 тис. грн на таку зарплату пропонує компанія, що займається вантажоперевезеннями запрошує водія-далекобійника: (098)8450558 чи (050)0789740 – Юрій.
  • до 60 тис. грн готові платити малярам-штукатурам та плиточникам у будівельній компанії, що здійснює оздоблювальні роботи в одному із ЖК Дніпра: (099)2198788 – Євген.
  • до 50 тис. грн обіцяють винагороду кравцю/чині та швачці в магазині одягу «Symbol»: (099)0701506 – Рижкова Ольга.
  • до 45 тис. грн пропонує зарплату токарю-універсалу один з ФОПів у сел. Слобожанське: (067)5230914 – Дмитро.

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Новости Днепра про До 80 тисяч гривень: найбільш високооплачувані та актуальні вакансії в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про До 80 тисяч гривень: найбільш високооплачувані та актуальні вакансії в ДніпріРусский

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