До 80 тисяч гривень: найбільш високооплачувані та актуальні вакансії в Дніпрі

У Дніпрі є високооплачувана робота.

Найцікавіші та найбільш високооплачувані вакансії опублікували у Інспекції з питань зайнятості населення. Роботодавці готові платити від 45 до 80 тисяч гривень.

Так для мешканців Дніпра пропонують такі вакансії:

до 80 тис. грн така пропозиція для сервісного інженера із промислового аміачного холодильного обладнання від міжнародної компанії «Навігатор»: (050)4745331 чи (067)5240233.

до 70 тис. грн на таку зарплату пропонує компанія, що займається вантажоперевезеннями запрошує водія-далекобійника: (098)8450558 чи (050)0789740 – Юрій.

до 60 тис. грн готові платити малярам-штукатурам та плиточникам у будівельній компанії, що здійснює оздоблювальні роботи в одному із ЖК Дніпра: (099)2198788 – Євген.

до 50 тис. грн обіцяють винагороду кравцю/чині та швачці в магазині одягу «Symbol»: (099)0701506 – Рижкова Ольга.

до 45 тис. грн пропонує зарплату токарю-універсалу один з ФОПів у сел. Слобожанське: (067)5230914 – Дмитро.

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