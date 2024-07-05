До 50% призовників можуть бути заброньовані: у Верховній Раді запропонували відповідні законопроєкти

Відповідні проекти Законів опубліковані на офіційному порталі Верховної Ради України.
Перший законопроєкт – про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вимог до сплати єдиного соціального внеску для здійснення бронювання військовозобов’язаних – опублікований 28 червня. Передбачає в основному:
2. Можуть бути заброньовані військовозобов’язані працівники підприємств, які сплачують єдиний соціальний внесок понад суму, еквівалентну п’яти мінімальним зарплатам, і мають від 10 працівників. У такому разі можна забронювати до 50% військовозобов’язаних та резервістів на цьому підприємстві. Про це йдеться у пункті 16-3 проекту закону.
Наступний запропонований того ж дня законопроєкт – про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей бронювання військовозобов’язаних.
Як зазначено у законопроєкті, бронювання планують здійснювати за деякими критеріями:
Державні службовці:
Органи місцевого самоврядування та інші державні органи:
Критично важливі підприємства:
Окрім того, заброньовані військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані через електронний кабінет або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Ініціатор обох законопроєктів – Буймістер Людмила Анатоліївна.
Зверніть увагу! Законопроекти наразі знаходяться на опрацюванні комітетом, наразі обидва надані для ознайомлення, а отже не є ухваленими Законами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні знову пропонують ввести економічне бронювання від мобілізації. Бронювання – це звільнення від мобілізації військовозобов’язаних на певний час та за певних умов.
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