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До 50% призовників можуть бути заброньовані: у Верховній Раді запропонували відповідні законопроєкти

Сьогодні 11:06
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У Верховній Раді запропонували два нових законопроєкти про "економічне бронювання".

Новости Днепра про До 50% призовників можуть бути заброньовані: у Верховній Раді запропонували відповідні законопроєкти

Відповідні проекти Законів опубліковані на офіційному порталі Верховної Ради України.

Новости Днепра про До 50% призовників можуть бути заброньовані: у Верховній Раді запропонували відповідні законопроєкти

Перший законопроєкт – про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вимог до сплати єдиного соціального внеску для здійснення бронювання військовозобов’язаних – опублікований 28 червня. Передбачає в основному:

  1. Підприємства, які бронюють військовозобов’язаних працівників під час воєнного стану, повинні сплачувати до державного бюджету 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це йдеться у пункті 16-2 проекту Закону.

2. Можуть бути заброньовані військовозобов’язані працівники підприємств, які сплачують єдиний соціальний внесок понад суму, еквівалентну п’яти мінімальним зарплатам, і мають від 10 працівників. У такому разі можна забронювати до 50% військовозобов’язаних та резервістів на цьому підприємстві. Про це йдеться у пункті 16-3 проекту закону.

Новости Днепра про До 50% призовників можуть бути заброньовані: у Верховній Раді запропонували відповідні законопроєкти

Наступний запропонований того ж дня законопроєкт – про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей бронювання військовозобов’язаних.

Як зазначено у законопроєкті, бронювання планують здійснювати за деякими критеріями: 

  1. Державні службовці:

    • Категорія “А”: всі військовозобов’язані працівники цієї категорії (вищий керівний склад, включаючи голів обласних та районних рад, сільських, селищних та міських голів).
    • Категорії “Б” та “В”: до 50% військовозобов’язаних працівників цих категорій можуть бути заброньовані.

  2. Органи місцевого самоврядування та інші державні органи:

    • Військовозобов’язані, які працюють в органах місцевого самоврядування, іноземних посольствах та консульствах в Україні, Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, прокуратурі та інших правоохоронних органах: до 50% кількості призовників можуть бути заброньовані.

  3. Критично важливі підприємства:

    • Підприємства, які сплачують єдиний соціальний внесок понад суму, еквівалентну п’яти мінімальним заробітним платам і мають штатну чисельність працівників від 10 осіб: до 50% військовозобов’язаних працівників можуть бути заброньовані.
    • Підприємства, важливі для енергетичної та комунальної систем, а також оборонно-промислового комплексу: до 50% військовозобов’язаних працівників можуть бути заброньовані.

Окрім того, заброньовані військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані через електронний кабінет або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Ініціатор обох законопроєктів – Буймістер Людмила Анатоліївна. 

Зверніть увагу! Законопроекти наразі знаходяться на опрацюванні комітетом, наразі обидва надані для ознайомлення, а отже не є ухваленими Законами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні знову пропонують ввести економічне бронювання від мобілізації. Бронювання – це звільнення від мобілізації військовозобов’язаних на певний час та за певних умов.

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Новости Днепра про До 50% призовників можуть бути заброньовані: у Верховній Раді запропонували відповідні законопроєктиУкраїнська

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