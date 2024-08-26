Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До 36 вдень: якою буде погода в Дніпрі до кінця літа

Сьогодні 18:35
просмотров

У Дніпрі до кінця літа збережеться пекельна спека.

Новости Днепра про До 36 вдень: якою буде погода в Дніпрі до кінця літа

З 27 по 31 серпня на території Дніпра та області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Температура вдень сягатиме позначки 36°, але є ймовірність невеликих короткочасних дощів.

27 серпня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 32-37°, по Дніпру вночі 20-22°, вдень 32-34°.

28 серпня синоптики прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 31-36°.

29 серпня істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 30-35°.

30 серпня повсюдно пройде невеликий короткочасний дощ, 31 серпня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

Читайте також:

Новости Днепра про До 36 вдень: якою буде погода в Дніпрі до кінця літаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)

    Жителька Дніпропетровщини зустріла павука-хамелеона.

    Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:26
    Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

    У центрі Дніпра багато старовинних будівель, які привертають увагу. Вони…

    Дніпро отримав від Японії п’ять потужних екскаваторів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:54
    Дніпро отримав від Японії п’ять потужних екскаваторів

    Пʼять екскаваторів Komatsu та труби різних діаметрів - Дніпро отримав…

    У Дніпрі рятують пораненого під час удару по Краматорську журналіста Reuters
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:53
    У Дніпрі рятують пораненого під час удару по Краматорську журналіста Reuters

    У Дніпрі рятують іноземного журналіста.

    Наверх