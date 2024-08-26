До 36 вдень: якою буде погода в Дніпрі до кінця літа

З 27 по 31 серпня на території Дніпра та області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
Температура вдень сягатиме позначки 36°, але є ймовірність невеликих короткочасних дощів.
27 серпня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 32-37°, по Дніпру вночі 20-22°, вдень 32-34°.
28 серпня синоптики прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 31-36°.
29 серпня істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 30-35°.
30 серпня повсюдно пройде невеликий короткочасний дощ, 31 серпня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.
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