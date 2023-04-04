Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До +25: коли до Дніпра нарешті завітає весняна спека

Сьогодні 15:45
просмотров

Синоптики розповіли, коли до України та Дніпра прийде весняна спека.

Новости Днепра про До +25: коли до Дніпра нарешті завітає весняна спека

Хоча календарна весна триває більше місяця, проте по-справжньому теплих днів було мало. З хорошого, тепло прийде, а з поганого – це станеться не раніше кінця квітня. 

Так, за прогнозом українського синоптика Ігоря Кібальчича, різке зростання температури почнеться уже після Великодня, а саме з 20 чисел квітня. Уже тоді на термометрі ми бачитимемо +20…+25 градусів тепла. До 16 квітня не варто очікувати сонячної погоди, на нас чекають “бурхливі метеотанці”, з постійними перепадами температури та дощами. 

Що ж стосується Дніпра, то вже завтра в місті трохи потеплішає – до +17, але до 13 квітня майже кожного дня будуть дощі. Опади підуть від нас вже після 16 квітня, і десь в 20 числах цього місяця, почнеться весняна спека, коли температура повітря прогріється до +25 градусів тепла. 

Новости Днепра про До +25: коли до Дніпра нарешті завітає весняна спека

Нагадаємо, на Набережній Перемоги розквітнули криваво-червоні спіреї. 

Читайте також:

Новости Днепра про До +25: коли до Дніпра нарешті завітає весняна спекаУкраїнська Новости Днепра про До +25: коли до Дніпра нарешті завітає весняна спекаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Спортсмен із Дніпра виборов бронзу у турнірі світової серії із дзюдо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:53
    Спортсмен із Дніпра виборов бронзу у турнірі світової серії із дзюдо

    Вітаємо!

    У магазинах Дніпра продають кавуни по 89 грн за кіло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:08
    У магазинах Дніпра продають кавуни по 89 грн за кіло

    Незважаючи на початок квітня, у магазинах Дніпра вже продають кавуни.…

    У Дніпрі пішла з життя відома художниця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:51
    У Дніпрі пішла з життя відома художниця

    У Дніпрі померла художниця Валентина Лаушкіна.

    До Дніпра приїхав старший радник Конгресу США Пол Массаро (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:24
    До Дніпра приїхав старший радник Конгресу США Пол Массаро (ФОТО)

    Добрий день, Пол!

    Наверх