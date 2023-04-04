До +25: коли до Дніпра нарешті завітає весняна спека

Синоптики розповіли, коли до України та Дніпра прийде весняна спека.

Хоча календарна весна триває більше місяця, проте по-справжньому теплих днів було мало. З хорошого, тепло прийде, а з поганого – це станеться не раніше кінця квітня.

Так, за прогнозом українського синоптика Ігоря Кібальчича, різке зростання температури почнеться уже після Великодня, а саме з 20 чисел квітня. Уже тоді на термометрі ми бачитимемо +20…+25 градусів тепла. До 16 квітня не варто очікувати сонячної погоди, на нас чекають “бурхливі метеотанці”, з постійними перепадами температури та дощами.

Що ж стосується Дніпра, то вже завтра в місті трохи потеплішає – до +17, але до 13 квітня майже кожного дня будуть дощі. Опади підуть від нас вже після 16 квітня, і десь в 20 числах цього місяця, почнеться весняна спека, коли температура повітря прогріється до +25 градусів тепла.

Нагадаємо, на Набережній Перемоги розквітнули криваво-червоні спіреї.

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