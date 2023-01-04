До 20 будинків пошкоджено: у Нікополі під час обстрілу важко поранило чоловіка

Попередньо поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні з тяжкими ураженнями грудної клітки.
Ворожі снаряди призвели до займання приватного будинку. Пожежу пожежники вже загасили. До 20 будинків пошкоджено.
Наслідки атаки ще уточнюються.
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