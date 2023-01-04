Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • До 20 будинків пошкоджено: у Нікополі під час обстрілу важко поранило чоловіка

До 20 будинків пошкоджено: у Нікополі під час обстрілу важко поранило чоловіка

Сьогодні 20:30
просмотров

Росіяни знову обстріляли із важкої артилерії Нікополь.

Новости Днепра про До 20 будинків пошкоджено: у Нікополі під час обстрілу важко поранило чоловіка

Попередньо поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні з тяжкими ураженнями грудної клітки.

Ворожі снаряди призвели до займання приватного будинку. Пожежу пожежники вже загасили. До 20 будинків пошкоджено.

Наслідки атаки ще уточнюються.

Читайте також:

Новости Днепра про До 20 будинків пошкоджено: у Нікополі під час обстрілу важко поранило чоловікаУкраїнська Новости Днепра про До 20 будинків пошкоджено: у Нікополі під час обстрілу важко поранило чоловікаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вилетів на зустрічну смугу: на в’їзді до Дніпра перекинулася фура
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Вилетів на зустрічну смугу: на в’їзді до Дніпра перекинулася фура

    Сьогодні 4 січня на в'їзді до Дніпра перекинулася фура.

    Батьки не знаходили собі місця: на Дніпропетровщині понад добу шукали 8-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Батьки не знаходили собі місця: на Дніпропетровщині понад добу шукали 8-річну дівчинку

    У Дніпропетровській області понад добу шукали зниклу 8-річну Анастасію Положенцеву.

    У Дніпрі на Богдана Хмельницького чоловік пограбував ювелірний магазин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі на Богдана Хмельницького чоловік пограбував ювелірний магазин

    У вівторок, 3 січня, на проспекті Богдана Хмельницького пограбували ювелірний…

    Шукали майже місяць: зниклого у Дніпрі чоловіка знайшли на дні річки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Шукали майже місяць: зниклого у Дніпрі чоловіка знайшли на дні річки

    У Дніпрі чоловіка, який зник місяць тому, знайшли на дні…

    Наверх