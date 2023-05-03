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До +18 і без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 3 травня

Сьогодні 06:15
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Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

Новости Днепра про До +18 і без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 3 травня

За прогнозами синоптиків, хмари, які з’являться у Дніпрі вдень, протримаються недовго, увечері очікується ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 3 травня:

  • На ялинках багато шишок — чекали на гарний урожай пшениці.
  • Про хороший урожай свідчив перший грім у цей день.
  • Погода холодна та дощова – меду буде мало.
  • Блискавка у цей день обіцяє ясну  і теплу погоду.

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Новости Днепра про До +18 і без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 3 травняУкраїнська Новости Днепра про До +18 і без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 3 травняРусский

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