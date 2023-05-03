До +18 і без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 3 травня

За прогнозами синоптиків, хмари, які з’являться у Дніпрі вдень, протримаються недовго, увечері очікується ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 3 травня:
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