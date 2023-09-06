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До 18:00: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні 06:45
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Ще є час зарядити телефон!

Новости Днепра про До 18:00: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 6 вересня, у Дніпрі на деяких вулицях вимикатимуть світло на 10 годин.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Академіка Янгеля, 5, 7-9, 11, 13;
  • вул. Робоча, 164-А, 164-К, 166-А, 166-Б;
  • вул. Чиркова, 46.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси.

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