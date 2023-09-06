До 18:00: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 6 вересня, у Дніпрі на деяких вулицях вимикатимуть світло на 10 годин.
Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси.
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