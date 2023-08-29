До 17 тисяч гривень: у Дніпрі можуть почати штрафувати за дрифт

На вулицях Дніпра багато "гонщиків", які полюбляють дрифтування.

В Україні можуть запровадити штрафи для водіїв, які влаштовують дрифт на дорогах.

Про це йдеться в законопроєкті №9642, який був опублікований на сайті Верховної Ради.

Зокрема, автори документа пропонують запровадити адміністративну відповідальність для водіїв, які влаштовують дрифт на дорогах та наражають на небезпеку інших громадян.

Існують випадки керування транспортними засобами у так званому дрифті (наприклад, для загальної демонстрації нібито можливостей техніки). Такі дії здійснюються, зокрема, на територіях житлових масивів, парковках торгових центрів, що створює додаткову загрозу пішоходам, водіям інших транспортних засобів, порушує спокій громадян, – зазначили автори законопроєкту у пояснювальній записці.

Передбачається, що перший дрифт тягне за собою накладення штрафу у розмірі 8500 грн. У разі повторного вчинення правопорушення протягом року передбачено збільшення штрафу до 17 тисяч гривень, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від шести місяців до року.

Зазначимо, під дрифтуванням автори законопроєкту розуміють навмисне вчинення на автівці маневрів, що спричиняють занесення осі транспортного засобу під час повороту на максимально можливій швидкості.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: