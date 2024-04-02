До 17:00: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ)

Сьогодні, 2 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло в деяких будинках.
Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, приблизно з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Важливо: на сьогодні СКАСОВАНІ відключення за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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