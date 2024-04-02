До 17:00: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії (АДРЕСИ)

Перевірте свою адресу!

Сьогодні, 2 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло в деяких будинках.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;

вул. Матроська: 20-26 (парні);

вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;

вул. Данили Нечая: 17, 21, 23, 25;

Важливо: на сьогодні СКАСОВАНІ відключення за такими адресами:

вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 57-А, 59, 66;

вул. Криворізька: 2, 10;

вул. Макарова: 2, 8, 10;

пров. Верстатобудівельний: 3, 6-Л.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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