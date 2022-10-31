Дніпрянин продавав фейкові бронежилети та конфіденційну інформацію: що йому загрожує

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який через інтернет продавав бронежилети та особисту інформацію українців.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зазначається, що у березні чоловік скористався воєнним станом та налагодив продаж захисної амуніції. Він розмістив оголошення в інтернеті, проте ніяких бронежилетів у нього не було. Як тільки йому перераховували гроші – чоловік обривав всі зв’язки.

Таким чином, йому вдалося заробити близько 300 тисяч гривень. Проте чоловік на цьому не зупинився. Скориставшись допомогою родича, який працює в міграційній службі, підозрюваний продавав особисті дані українців представнику іноземної компанії. Усього він встиг злити інформацію 12 громадян.

Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці знайшли техніку та банківські картки. Йому загрожує тюремний строк від 2 до 5 років.

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