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Дніпрянин намагався додати в Дію фальшиві документи

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі чоловік намагався зареєструвати в дії фальшиві водійські права. Громадянин звернувся до Територіального сервісного центру МВС.

Новости Днепра про Дніпрянин намагався додати в Дію фальшиві документи

Адміністраторка помітила, що документ несправжній. Згодом чоловік зізнався про купівлю підробки інтернеті.

Про інцидент повідомили у поліцію. 

Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за використання підроблених документів (ч.4 ст.358 ККУ).  Санкція передбачає штраф або обмеження волі. 

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