Дніпрянин намагався додати в Дію фальшиві документи

Адміністраторка помітила, що документ несправжній. Згодом чоловік зізнався про купівлю підробки інтернеті.
Про інцидент повідомили у поліцію.
Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за використання підроблених документів (ч.4 ст.358 ККУ). Санкція передбачає штраф або обмеження волі.
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