Дніпрянин Михайло Кохан переміг на міжнародному турнірі з легкої атлетики

Дніпровський метальник молота Михайло Кохан виграв ще одне особисте "золото".

Це сталося на міжнародному турнірі Memorial Borisa Hanžekovića.

На змаганнях дніпрянин покращив особистий рекорд на 38 см та метнув молот на 81,14 м.

На минулій Олімпіаді у Парижі Кохан здобув бронзові нагороди і вже встиг взяти участь у двох нових стартах.

Український метальник молота виступив на двох польських турнірах, у Хожуві та Білостоці, де здобув “срібло” та “золото”.

Михайло Кохан (Україна) — 81.14 м Павел Файдек (Польща) — 79.10 м Ітан Катцберг (Канада) — 79.04 м

Після цього турніру дніпрянин вирушить на змагання у хорватський Загреб.

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