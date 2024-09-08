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Дніпрянин Михайло Кохан переміг на міжнародному турнірі з легкої атлетики

Сьогодні 18:26
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Дніпровський метальник молота Михайло Кохан виграв ще одне особисте "золото".

Новости Днепра про Дніпрянин Михайло Кохан переміг на міжнародному турнірі з легкої атлетики

Це сталося на міжнародному турнірі Memorial Borisa Hanžekovića.

На змаганнях дніпрянин покращив особистий рекорд на 38 см та метнув молот на 81,14 м.

На минулій Олімпіаді у Парижі Кохан здобув бронзові нагороди і вже встиг взяти участь у двох нових стартах.

Український метальник молота виступив на двох польських турнірах, у Хожуві та Білостоці, де здобув “срібло” та “золото”.

  1. Михайло Кохан (Україна) — 81.14 м
  2. Павел Файдек (Польща) — 79.10 м
  3. Ітан Катцберг (Канада) — 79.04 м

Після цього турніру дніпрянин вирушить на змагання у хорватський Загреб.

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Новости Днепра про Дніпрянин Михайло Кохан переміг на міжнародному турнірі з легкої атлетикиУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянин Михайло Кохан переміг на міжнародному турнірі з легкої атлетикиРусский

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