Дніпрянин Михайло Кохан переміг на міжнародному турнірі з легкої атлетики

Це сталося на міжнародному турнірі Memorial Borisa Hanžekovića.
На змаганнях дніпрянин покращив особистий рекорд на 38 см та метнув молот на 81,14 м.
На минулій Олімпіаді у Парижі Кохан здобув бронзові нагороди і вже встиг взяти участь у двох нових стартах.
Український метальник молота виступив на двох польських турнірах, у Хожуві та Білостоці, де здобув “срібло” та “золото”.
Після цього турніру дніпрянин вирушить на змагання у хорватський Загреб.
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