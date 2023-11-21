Дніпряни заборгували за воду понад 750 млн гривень

КП «Дніпроводоканал» нагадує про необхідність вчасно сплачувати рахунки за воду

У Дніпрі борг мешканців перед КП «Дніпроводоканал» становить більше ніж 750 млн гривень. З них 10 млн завинили ОСББ/ЖБК, 650 млн – мешканці будинків комунальної власності, юридичні особи мають 92 млн боргу.

У КП «Дніпроводоканал» нагадали про необхідність погасити заборгованість, інакше на боржників чекає позов до суду.

«Ми позиватимемось проти злісних неплатників, тобто тих, які не платять уже кілька років. Якщо у абонента немає можливості сплатити весь борг одразу – він може звернутись до абонентського відділу та оформити договір реструктуризації. Це дозволить сплачувати меншими частинами, що для багатьох більш зручно», – прокоментував представник КП «Дніпроводоканал» Ян Майдан.

Отримати роз’яснення щодо оформлення договору реструктуризацій можна в абонентському відділу КП «Дніпроводоканал». Перелік адрес є на сайті – https://vodokanal.dp.ua/kontakti/. Консультацію можна отримати і дистанційно за номерами: (050) 019-43-53 та (098) 061-79-36.

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