Дніпряни вибороли «золото» та «срібло» міжнародного турніру з вільної боротьби

В Італії пройшов міжнародний турнір з вільної боротьби, в якому вдало виступили брати Муразі та Давид Мчедлідзе.

Більш досвідчений Муразі став переможцем цих змагань, а його молодший брат Давид здобув «срібло». Про це повідомляє директор департаменту молоді і спорту ОДА Олександр Пшеничников.

Нагадаємо, що 28-річний Муразі Мчедлідзе член першої збірної України з вільної боротьби. Він чемпіон Європи серед юніорів та багаторазовий призер чемпіонатів світу і Європи у молодших вікових групах.

Його молодший брат Давид переважно займався футболом. Іноді переключався на вільну боротьбу. Лише після двох місяців активних тренувань він переміг на всеукраїнському турнірі з боротьби до 15 років і був включений до складу збірної України серед кадетів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: