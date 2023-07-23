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Дніпряни скаржаться на банду підлітків, яка влаштовує гучні та “брудні” посиденьки на спортмайданчику на проспекті Героїв

Сьогодні 16:51
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У Дніпрі на спортивному майданчику на проспекті Героїв чи не щовечора збирається банда підлітків, яка влаштовує посиденьки з гучною лайкою, не прибирає за собою сміття та жодним чином не реагує на зауваження мешканців району.

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Містян це почало відверто дратувати, проте дати раду ситуації вони не можуть, адже на прохання бути тихіше підлітки не реагують, а часом навіть відповідають хамством.

Жителі навіть були вимушені викликати поліцію, проте молодь це не злякало. Вони продовжують галасувати під вікнами людей до пізнього вечора, розкидуючись нецензурними словами, а також сміттям, яке вже заполонило майданчик.

“Я хотів би звернутися до батьків цих… найкращих дітей у світі, спробуйте пояснити своїм чадам, що окрім спорт-майданчика там ще живуть люди, старі, маленькі діти і просто ті, кому вранці вставати на роботу, що кричати як потерпілі не обов’язково, матюкатися на все горло не обов’язково, якщо приносите з собою чіпси, напої та інше, несіть сміття до сміттєвих баків. Особливу увагу хочу звернути на те, що є світловий день для занять спортом, а в темний час доби це вже тусня, яка нічого не має спільного зі спортом”, – скаржаться дніпряни у соцмережах. 

Новости Днепра про Дніпряни скаржаться на банду підлітків, яка влаштовує гучні та

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