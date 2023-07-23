Дніпряни скаржаться на банду підлітків, яка влаштовує гучні та “брудні” посиденьки на спортмайданчику на проспекті Героїв

У Дніпрі на спортивному майданчику на проспекті Героїв чи не щовечора збирається банда підлітків, яка влаштовує посиденьки з гучною лайкою, не прибирає за собою сміття та жодним чином не реагує на зауваження мешканців району.

Містян це почало відверто дратувати, проте дати раду ситуації вони не можуть, адже на прохання бути тихіше підлітки не реагують, а часом навіть відповідають хамством.

Жителі навіть були вимушені викликати поліцію, проте молодь це не злякало. Вони продовжують галасувати під вікнами людей до пізнього вечора, розкидуючись нецензурними словами, а також сміттям, яке вже заполонило майданчик.

“Я хотів би звернутися до батьків цих… найкращих дітей у світі, спробуйте пояснити своїм чадам, що окрім спорт-майданчика там ще живуть люди, старі, маленькі діти і просто ті, кому вранці вставати на роботу, що кричати як потерпілі не обов’язково, матюкатися на все горло не обов’язково, якщо приносите з собою чіпси, напої та інше, несіть сміття до сміттєвих баків. Особливу увагу хочу звернути на те, що є світловий день для занять спортом, а в темний час доби це вже тусня, яка нічого не має спільного зі спортом”, – скаржаться дніпряни у соцмережах.

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