Дніпряни про ремонт зливового колектора під Мануйлівським проспектом: «Не чекали, що зроблять під час війни»

У Дніпрі завершують ремонт колектора зливової каналізації, що пролягає під Мануйлівським проспектом.

Будівельники тут не лише вклали нові труби, а й зробили під них витривалі бетонні основи. Це поновить нормальну роботу колектора та вирішить проблему підтоплення прилеглих територій і приватних осель, що існувала не один рік. Нині на ділянці вкладають асфальт. Автомобільний рух тут відновлять уже цими вихідними.

«Кожен ремонт — це прогрес для міста. Тому потрібно в будь-який час вирішувати такі питання. Для людей це користь. Дуже добре, що міський голова це робить», — коментує роботу техніки дніпрянин Ігор.

Інші місцеві мешканці говорять: не чекали, що проблемному колектору зможуть дати раду, поки в країні триває повномасштабна війна.

Так під час ремонту будівельники не лише укріпили нові мережі, а й облаштували додатковий дощоприймач. Таке комплексне оновлення дозволить колектору справно працювати роками.

«Ми зробили це, коли йде війна. Коли немає достатнього фінансування міського господарства, проте є так звана 590-та постанова Кабміну, що забороняє місцевому самоврядуванню витрачати кошти на благоустрій. Але ж ця проблема була аварійна і нам треба було вирішити її якнайшвидше», — сказав міський голова Дніпра Борис Філатов під час огляду завершення робіт.

Українська

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