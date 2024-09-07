Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами світу з прибережного веслування

Спортсмени з Дніпра стали чемпіонами світу з прибережного веслування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами. Дякую спортсменам і тренерам за результати, які підбадьорюють всю Україну, — йдеться у дописі.

В Італії сьогодні закінчується Чемпіонат світу з прибережного веслування.

Дніпровські спортсмени змогли здобути перемогу у класі човнів CM4X+.

Перемогу вони здобули у складі четвірки зі стерновою.

Наші спортсмени залишили позаду збірні Іспанії та Нідерландів.

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