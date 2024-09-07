Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами світу з прибережного веслування

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами. Дякую спортсменам і тренерам за результати, які підбадьорюють всю Україну, — йдеться у дописі.
В Італії сьогодні закінчується Чемпіонат світу з прибережного веслування.
Дніпровські спортсмени змогли здобути перемогу у класі човнів CM4X+.
Перемогу вони здобули у складі четвірки зі стерновою.
Наші спортсмени залишили позаду збірні Іспанії та Нідерландів.
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