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  • Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами світу з прибережного веслування

Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами світу з прибережного веслування

Сьогодні 08:05
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Спортсмени з Дніпра стали чемпіонами світу з прибережного веслування.

Новости Днепра про Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами світу з прибережного веслування

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами. Дякую спортсменам і тренерам за результати, які підбадьорюють всю Україну, — йдеться у дописі.

В Італії сьогодні закінчується Чемпіонат світу з прибережного веслування. 

Дніпровські спортсмени змогли здобути перемогу  у класі човнів CM4X+. 

Перемогу вони здобули  у складі четвірки зі стерновою. 

Наші спортсмени залишили позаду збірні Іспанії та Нідерландів.

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Новости Днепра про Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами світу з прибережного веслуванняУкраїнська Новости Днепра про Дніпряни Іван Футрик та Іван Довгодько стали чемпіонами світу з прибережного веслуванняРусский

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