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Дніпряни, готуйтеся: завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Сьогодні 19:10
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Особливо обережними повинні бути метеочутливі люди.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Завтра, 18 червня, Землю накриє затяжна магнітна буря. Вона триватиме три дні поспіль – до 20 червня.

Очікується, що її сила складе 5 балів, що зробить її найпотужнішою бурею в цьому місяці.

Потім протягом тижня очікується спокійна геомагнітна обстановка. Лише наприкінці червня, з 28 до 30 числа, сонячна активність знову підвищиться.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. 

Як магнітні бурі впливають на людей

У кожної людини магнітні бурі можуть викликати різні симптоми: запаморочення, нудоту, головні болі, безсоння, біль в суглобах, слабкість, загострення хронічних захворювань тощо.

Щоб захиститися від їхнього впливу, фахівці рекомендують вести здоровий спосіб життя, часто гуляти на свіжому повітрі, висипатися і відмовитися від шкідливих звичок.

Бережіть себе!

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Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: завтра Землю накриє затяжна магнітна буряУкраїнська Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: завтра Землю накриє затяжна магнітна буряРусский

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