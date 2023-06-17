Дніпряни, готуйтеся: завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Завтра, 18 червня, Землю накриє затяжна магнітна буря. Вона триватиме три дні поспіль – до 20 червня.
Очікується, що її сила складе 5 балів, що зробить її найпотужнішою бурею в цьому місяці.
Потім протягом тижня очікується спокійна геомагнітна обстановка. Лише наприкінці червня, з 28 до 30 числа, сонячна активність знову підвищиться.
Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я.
Як магнітні бурі впливають на людей
У кожної людини магнітні бурі можуть викликати різні симптоми: запаморочення, нудоту, головні болі, безсоння, біль в суглобах, слабкість, загострення хронічних захворювань тощо.
Щоб захиститися від їхнього впливу, фахівці рекомендують вести здоровий спосіб життя, часто гуляти на свіжому повітрі, висипатися і відмовитися від шкідливих звичок.
Бережіть себе!
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