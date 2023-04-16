Дніпряни, готуйтеся: наступного тижня Землю накриє потужна магнітна буря

На нас чекають два спалахи - середньої та більш сильної потужності.

Як повідомляє погодний сайт Meteoagent, магнітна буря накриє Землю в середині місяця – 16 і 17 квітня. Сила бурі досягне 4 бали з 10. Такі бурі вважаються середніми по потужності.

Більш сильна магнітна буря очікується 20 і 21 квітня. Її сила оцінюється в 5 балів.

Зазначимо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я.

Як полегшити самопочуття в дні магнітної бурі

Нездужання під час магнітної бурі може проявлятися по-різному і найчастіше включає головний біль і запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль в м’язах і в суглобах, безсоння або сонливість, сильну слабкість, загострення хронічних хвороб.

Для гарного самопочуття під час бурі дотримуйтеся таких правил:

Замініть каву, алкоголь та енергетичні напої зеленим і трав’яним чаєм.

Постарайтеся відмовитися від куріння або принаймні курити менше.

Їжте більше сезонних овочів і зелені, але менше смаженої, гострої, жирної їжі і фастфуду.

Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном.

Збільште фізичне навантаження або як мінімум ходіть пішки замість поїздки на транспорті.

Постарайтеся менше нервувати, тримайтеся подалі від джерел стресу.

Перед сном приймайте контрастний душ.

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