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Дніпряни, готуйтеся: наступного тижня Землю накриє потужна магнітна буря

Сьогодні 18:38
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На нас чекають два спалахи - середньої та більш сильної потужності.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: наступного тижня Землю накриє потужна магнітна буря

Як повідомляє погодний сайт Meteoagent, магнітна буря накриє Землю в середині місяця – 16 і 17 квітня. Сила бурі досягне 4 бали з 10. Такі бурі вважаються середніми по потужності.

Більш сильна магнітна буря очікується 20 і 21 квітня. Її сила оцінюється в 5 балів.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: наступного тижня Землю накриє потужна магнітна буря

Зазначимо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я.

Як полегшити самопочуття в дні магнітної бурі

Нездужання під час магнітної бурі може проявлятися по-різному і найчастіше включає головний біль і запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль в м’язах і в суглобах, безсоння або сонливість, сильну слабкість, загострення хронічних хвороб.

Для гарного самопочуття під час бурі дотримуйтеся таких правил:

  • Замініть каву, алкоголь та енергетичні напої зеленим і трав’яним чаєм.
  • Постарайтеся відмовитися від куріння або принаймні курити менше.
  • Їжте більше сезонних овочів і зелені, але менше смаженої, гострої, жирної їжі і фастфуду.
  • Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном.
  • Збільште фізичне навантаження або як мінімум ходіть пішки замість поїздки на транспорті.
  • Постарайтеся менше нервувати, тримайтеся подалі від джерел стресу.
  • Перед сном приймайте контрастний душ.

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Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: наступного тижня Землю накриє потужна магнітна буряУкраїнська

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