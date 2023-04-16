Дніпряни, готуйтеся: наступного тижня Землю накриє потужна магнітна буря

Як повідомляє погодний сайт Meteoagent, магнітна буря накриє Землю в середині місяця – 16 і 17 квітня. Сила бурі досягне 4 бали з 10. Такі бурі вважаються середніми по потужності.
Більш сильна магнітна буря очікується 20 і 21 квітня. Її сила оцінюється в 5 балів.
Зазначимо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я.
Як полегшити самопочуття в дні магнітної бурі
Нездужання під час магнітної бурі може проявлятися по-різному і найчастіше включає головний біль і запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль в м’язах і в суглобах, безсоння або сонливість, сильну слабкість, загострення хронічних хвороб.
Для гарного самопочуття під час бурі дотримуйтеся таких правил:
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