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  • Дніпряни до 35 років можуть отримати стипендію імені Поля: як подати заявку

Дніпряни до 35 років можуть отримати стипендію імені Поля: як подати заявку

Сьогодні 21:15
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Важлива та корисна інформація!

Новости Днепра про Дніпряни до 35 років можуть отримати стипендію імені Поля: як подати заявку

Друзі, залишилося 5 днів, щоб подати документи на отримання іменної стипендії міського голови імені Олександра Поля до 16 вересня!

Іменні стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля мають право отримати громадяни України віком від 14 до 35 років (молодь), які мешкають у Дніпрі. Вона виплачується тим, хто активно сприяє розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, бере участь у економічному, соціально-громадському, культурному розвитку міста, за вагомий внесок у національно-патріотичне виховання молоді, волонтерську діяльність.

Стипендія встановлюється з розрахунку на одну особу за шість місяців у розмірі:
– Університети, Молодіжна Рада, громадська або благодійна організація – 14 000 грн;
– Коледж, технікум, заклад загально середньої освіти та заклад позашкілля – 10 000 грн.
Відповідно до квоти 35 та 15 стипендіатів відповідно.

Наповнення пакету документів, що різниться залежно від суб’єкту подання, проте є обов’язковими: подання на кандидата; від двох рекомендаційних листів; характеристика; копії дипломів, грамот у певних досягнень у громадській і волонтерській діяльності тощо; фото-, відеофіксація діяльності за звітній період; засвідчена особистим підписом копія паспорта та облікової картки платника податків; згода на обробку персональних даних та довідку з банку щодо банківського рахунку в національній валюті.

Детальну інформацію можна дізнатися у Положенні! Вірте у себе й свої сили!

Новости Днепра про Дніпряни до 35 років можуть отримати стипендію імені Поля: як подати заявку

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Новости Днепра про Дніпряни до 35 років можуть отримати стипендію імені Поля: як подати заявкуУкраїнська

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