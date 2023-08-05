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Дніпряни, будьте пильними: сьогодні спостерігається потужна магнітна буря

Сьогодні 16:43
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Сьогодні на Сонце відбувся потужний викид корональної маси

Новости Днепра про Дніпряни, будьте пильними: сьогодні спостерігається потужна магнітна буря

Чутливі до погодних явищ мешканці можуть відчувати слабкість і головний біль.

Спеціалісти з американського інституту досліджень повідомляють, що о 9 ранку стався геомагнітний шторм рівня G3 (найпотужніший з можливих). 

У деяких країнах можна побачити полярне сяйво, багато радіостанцій працюють з перебоями. 

Буря закінчиться лише 7 серпня, а в середині місяця очікується ще один викид маси, схожий по потужності. 

Як себе захистити від сонячної бурі:

  1. Треба більше ходити та вести активний спосіб життя.
  2. Обмежити паління та утриматись від алкоголю.
  3. Мінімізуйте стрес, та нормалізуйте режим сну.
  4. Перед сном бажано прийняти контрастний душ.

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Новости Днепра про Дніпряни, будьте пильними: сьогодні спостерігається потужна магнітна буряУкраїнська

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