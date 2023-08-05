Дніпряни, будьте пильними: сьогодні спостерігається потужна магнітна буря

Чутливі до погодних явищ мешканці можуть відчувати слабкість і головний біль.
Спеціалісти з американського інституту досліджень повідомляють, що о 9 ранку стався геомагнітний шторм рівня G3 (найпотужніший з можливих).
У деяких країнах можна побачити полярне сяйво, багато радіостанцій працюють з перебоями.
Буря закінчиться лише 7 серпня, а в середині місяця очікується ще один викид маси, схожий по потужності.
Як себе захистити від сонячної бурі:
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
На Дніпропетровщині двоє підлітків задушили себе пакетами, можливо вони подивилися…
Нещасний випадок на Дніпропетровщині трапився 4 серпня пізно ввечері.
У місті Кам'янське шукають 34-річну Аліну Корякову.
Учора, близько 21 години вечора, невідомий вкрав телефон у місцевого мешканця.