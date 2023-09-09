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Дніпрянка Ярослава Магучіх взяла “золото” у Брюселі

Сьогодні 19:59
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Відома дніпрянка Ярослава Магучіх перемогла на останньому етапі Діамантової ліги у Брюселі перед суперфіналом. 

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Українка перемогла із показником 2.00 метра. Це навіть менше особистого рекорду Ярослави.

Друге місце виборола Ангеліна Топич (1.97 метра), третє – австралійка Елеанора Паттерсон (1.94 метра). 

В змаганнях брала участь ще одна наша співвітчизниця Ірина Геращенко. Нажаль Ірина посіла 4 місце і не змогла вибороти медалі.

Ярослава вже стала чемпіонкою світу із результатом 2.02 метра і сподівається тільки покращити свої результати.

Фінал Діамантової ліги відбудеться у США, 16-17 вересня.

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