Дніпрянка Ярослава Магучіх взяла “золото” у Брюселі

Українка перемогла із показником 2.00 метра. Це навіть менше особистого рекорду Ярослави.
Друге місце виборола Ангеліна Топич (1.97 метра), третє – австралійка Елеанора Паттерсон (1.94 метра).
В змаганнях брала участь ще одна наша співвітчизниця Ірина Геращенко. Нажаль Ірина посіла 4 місце і не змогла вибороти медалі.
Ярослава вже стала чемпіонкою світу із результатом 2.02 метра і сподівається тільки покращити свої результати.
Фінал Діамантової ліги відбудеться у США, 16-17 вересня.
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Козенко Антон
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