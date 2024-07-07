Дніпрянка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту в Парижі

Дніпрянка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд На етапі Діамантової ліги в Парижі.
Українська стрибунка першою у світі взяла висоту 2.10 м.
Колишній рекорд належав представниці Болгарії Стефки Костадінової та був встановлений ще 1987 року – 2.09 м.
Рекорд також унікальний тим, що був встановлений з першої спроби.
Магучіх виграла етап після вдалого стрибка на 2.03 м, випередивши австралійку Ніколу Оліслагерс. Після цього їй підкорилась висота 2.07 м, а потім рекордні 2.10 м.
Також на етапі Діамантової ліги дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу у змаганнях з метання молоту.
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