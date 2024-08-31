Дніпрянка Наталія Кобзар здобула “срібло” на Паралімпіаді у Парижі

Легкоатлетка з Дніпра здобула срібну нагороду на Паралімпіаді.

Спортсменка виборола друге місце у змаганнях в бігу на 200 метрів.

Вона подолала дистанцію у 200 метрів у класі T37 за 27,43 секунди.

Забіг склався для дніпрянки дуже непросто. Наталія змогла фінішувати на другому місці після яскравого фінального спринту.

На минулій Олімпіаді у Токіо українська легкоатлетка також здобула “срібло”.

Загалом, це вже восьма нагорода для української збірної на цих іграх.

П’ять медалей до скарбнички принесли спортсмени з Дніпропетровської області.

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