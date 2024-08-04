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Дніпрянка Магучіх виграла “золото” Олімпіади-2024

Сьогодні 22:33
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Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула золот ОІ 2024!

Новости Днепра про Дніпрянка Магучіх виграла

Українська легкоатлетка посіла перше місце з результатом 2.00 м.

Наша чемпіонка була явним фаворитом, та змогла довести свою перевагу у фіналі.

Бронзову медаль здобула ще одна представниця України Ірина Геращенко.

Срібну медаль виграла австралійка Оліслагерс.

Після перемоги паризький стадіон влаштував для дніпрянки овації. 

Перед тріумфальними Олімпійськими іграми Магучіх також встановила світовий рекорд у стрибках  у висоту.

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