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Дніпрянка Магучіх розповіла, на що витратить призові за “золото” Олімпіади-2024

Сьогодні 11:17
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Ярослава Магучіх розповіла, куди витратить призові за "золото".

Новости Днепра про Дніпрянка Магучіх розповіла, на що витратить призові за

Спортсменка з Дніпра Ярослава Магучіх, яка стала чемпіонкою Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту, зароблені гроші витратить на благодійність. 22-річна стрибунка в інтерв’ю Reuters зізналася, що підтримує і підтримуватиме ЗСУ у війні проти Росії. 

По-перше, у мене є команда, якій я все-таки повинна щось віддати, бо ми працюємо разом. Частину віддам на Збройні сили України та плюс волонтерам, бо зараз дуже багато зборів і, на жаль, останнім часом вони дуже повільно закриваються, – сказала Магучіх.

Зауважимо, Україна всім своїм спортсменам за золоту медаль Олімпіади виплачує 125 тисяч доларів. Ще 50 тисяч доларів Ярослава отримає від Міжнародної федерації легкої атлетики. Організація нещодавно розпочала виплату призових грантів і Магучіх буде однією із перших, хто отримає грошову компенсацію.

Нагадаємо, що 4 серпня Ярослава Магучіх виборола золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту. Українська легкоатлетка посіла перше місце із результатом 2.00 м.

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