Дніпрянка Дар’я Ткачова виборола “бронзу” Кубка Європи зі скелелазання

Дніпровська спортсменка Дар’я Ткачова виборола медалі на Кубку Європи.

Про це повідомляє пресслужба НОК України у Дніпропетровській області.

Фінальний етап Кубка Європи зі скелелазіння сезону 2024 проходив 13-15 вересня в Болоньї (Італія), – йдеться у дописі відділення НОК.

Це вже третя престижна нагорода для Дар’ї за 2024 рік.

У цьому сезоні дніпрянка здобувала: “золото” на змаганнях у Німеччині “срібло” на змаганнях в Австрії та “бронзу” – у Словаччині.

На додачу скелелазка виграла молодіжний Кубок Європи.

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