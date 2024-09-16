Дніпрянка Дар’я Ткачова виборола “бронзу” Кубка Європи зі скелелазання

Про це повідомляє пресслужба НОК України у Дніпропетровській області.
Фінальний етап Кубка Європи зі скелелазіння сезону 2024 проходив 13-15 вересня в Болоньї (Італія), – йдеться у дописі відділення НОК.
Це вже третя престижна нагорода для Дар’ї за 2024 рік.
У цьому сезоні дніпрянка здобувала: “золото” на змаганнях у Німеччині “срібло” на змаганнях в Австрії та “бронзу” – у Словаччині.
На додачу скелелазка виграла молодіжний Кубок Європи.
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