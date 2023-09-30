Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДР

Про це нагадує пресслужба патрульної поліції.
З 1 жовтня до 1 травня водії повинні на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами вмикати денні ходові вогні.
Якщо таких вогнів у автівки нема, треба вмикати ближнє світло.
Світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі, – сказано у повідомленні поліції.
Ходові вогні та ближнє світло допоможе усім учасникам дорожнього руху уникнути зайвих аварійних ситуацій на дорозі.
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