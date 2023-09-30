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Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДР

Сьогодні 10:26
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Уже в неділю починає діяти нове правило на дорозі.

Новости Днепра про Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДР

Про це нагадує пресслужба патрульної поліції.

З 1 жовтня до 1 травня водії повинні на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами вмикати денні ходові вогні.

Якщо таких вогнів у автівки нема, треба вмикати ближнє світло.

Світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі, – сказано у повідомленні поліції.

Ходові вогні та ближнє світло допоможе усім учасникам дорожнього руху уникнути зайвих аварійних ситуацій на дорозі.

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Новости Днепра про Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДРУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДРРусский

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