Дніпрянам на замітку: “Дія“ почала реєструвати кандидатів на пільгову іпотеку під 3%

Про початок бета-тестування нової іпотечної програми в застосунку “Дія” повідомила прес-служба Мінцифри.
У повідомленні йдеться, що зараз лише розпочався запис добровільних учасників бета-тестування цієї програми. Наразі пільгова іпотека під 3% буде доступна таким категоріям громадян:
“У застосунку можна буде подати заяву про отримання державної пільгової іпотеки”, – повідомляють розробники програмного забезпечення.
Пільговий кредит за програмою “єОселя” надаватиметься за такими умовами:
У застосунку подається заява на участь у програмі пільгової іпотеки. Після розгляду поданої заяви, знову через “Дію”, заявнику повідомляють попереднє рішення: чи може він наразі розраховувати на участь у такій програмі, чи ні.
Програма “єОселя” складається з двох етапів:
Отже, українцям, які відповідають критеріям першого етапу, у Мінцифри пропонують долучитись до бета-тестування програми.
“Кожна заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжні. З ними можна буде далі співпрацювати з обраним банком та отримати іпотеку за відповідності всім вимогам програми” – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Крім того, що учасники програми мають належати до згаданих категорій, їм висувають ще й інші умови. Вони не повинні мати у власності житло, площа якого перевищує 52,5 кв.м + додатково по 21 кв.м на кожного члена сімʼї. Крім того, вони не повинні мати інших пільгових іпотек.
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