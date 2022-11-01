Дніпрянам на замітку: “Дія“ почала реєструвати кандидатів на пільгову іпотеку під 3%

У застосунку "Дія" розпочалася реєстрація кандидатів на пільгове житлове кредитування. Пільгова іпотека під 3% "єОселя" доступна навіть під час війни. Щоправда, отримати її зараз зможуть не всі, а лише певні категорії громадян.

Про початок бета-тестування нової іпотечної програми в застосунку “Дія” повідомила прес-служба Мінцифри.

У повідомленні йдеться, що зараз лише розпочався запис добровільних учасників бета-тестування цієї програми. Наразі пільгова іпотека під 3% буде доступна таким категоріям громадян:

військовослужбовцям за контрактом;

захисникам України;

силовикам та членам їхніх сімей;

медикам, педагогам та науковцям, які працюють у державному і комунальному секторах.

“У застосунку можна буде подати заяву про отримання державної пільгової іпотеки”, – повідомляють розробники програмного забезпечення.

Пільговий кредит за програмою “єОселя” надаватиметься за такими умовами:

максимальний строк повернення кредиту – 20 років;

мінімальний перший внесок – не менше 20% від суми кредиту.

У застосунку подається заява на участь у програмі пільгової іпотеки. Після розгляду поданої заяви, знову через “Дію”, заявнику повідомляють попереднє рішення: чи може він наразі розраховувати на участь у такій програмі, чи ні.

Програма “єОселя” складається з двох етапів:

Перший етап – кредитування під 3%. Цей етап вже розпочався, і його учасниками можуть стати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні сім’ї. Крім того, на пільгову іпотеку під 3% також можуть претендувати медики, педагоги та науковці, які працюють у державному і комунальному секторах.

Другий етап – кредитування під 7%. Він має розпочатись із 1 січня 2023 року. На цьому етапі на іпотеку можуть розраховувати ветерани війни та їхні сім’ї, ВПО, а також інші громадяни, які відповідатимуть вимогам до учасників програми.

Отже, українцям, які відповідають критеріям першого етапу, у Мінцифри пропонують долучитись до бета-тестування програми.

“Кожна заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжні. З ними можна буде далі співпрацювати з обраним банком та отримати іпотеку за відповідності всім вимогам програми” – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Крім того, що учасники програми мають належати до згаданих категорій, їм висувають ще й інші умови. Вони не повинні мати у власності житло, площа якого перевищує 52,5 кв.м + додатково по 21 кв.м на кожного члена сімʼї. Крім того, вони не повинні мати інших пільгових іпотек.