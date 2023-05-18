Наразі вагони ремонтують та фарбують.
Відкриття планують 1 червня на День захисту дітей.
Дитяча залізниця у Дніпрі – це вузькоколійка протяжністю 2 кілометри у парку імені Лазаря Глоби. Чудове місце відпочинку для дітей та їхніх батьків. Колія проходить навколо штучного ставка, на якому розміщений літній театр та пам’ятник Маленькому принцу.
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