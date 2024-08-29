Дніпровський спортсмен Антон Коль виборов для України перше “срібло” на Паралімпіаді-2024

Збірна України отримала першу медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Антон Коль із Нікополя здобув “срібло” у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1.
Це вже третя Паралімпіада для 34-річного Антона Коля. Вперше спортсмен з Дніпропетровщини дебютував на іграх у Ріо-2016, де став дворазовим бронзовим призером: посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. А у Токіо-2020 покращив результат в обох дисциплінах — виборов дві срібні медалі.
Цього разу Антон трохи поступився поляку Камілю Отовські який проплив необхідну дистанцію за 2 хвилини 17 секунд 85 мілісекунд, у той час, як українець завершив дистанцію за 2 хвилини 33 секунд 49 мілісекунд.
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