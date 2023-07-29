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  • Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі

Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі

Сьогодні 20:35
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У Криворізькому районі поліція виявила понад 2.5 тищ кущів коноплі, які росли у "хазяїна" просто неба. 

Новости Днепра про Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі

Про це повідомляє пресслужба ГУ Націполіції. 

Окрім цього працівники поліції знайшли кустарні подрібнювачі, які теж могли бути використані у противоправній діяльності.

Все знайдене буде відправлено на експертизу, де буде проведено аналіз на наркотичні речовини. 

Чоловіку загрожує ч. 2 ст. 310 КК України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). 

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Новости Днепра про Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів конопліУкраїнська Новости Днепра про Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів конопліРусский

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