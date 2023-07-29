Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі

Про це повідомляє пресслужба ГУ Націполіції.
Окрім цього працівники поліції знайшли кустарні подрібнювачі, які теж могли бути використані у противоправній діяльності.
Все знайдене буде відправлено на експертизу, де буде проведено аналіз на наркотичні речовини.
Чоловіку загрожує ч. 2 ст. 310 КК України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).
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Козенко Антон
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