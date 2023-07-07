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Дніпровські спортсмени здобули медалі на Чемпіонаті України з веслування

Сьогодні 06:45
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Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

Новости Днепра про Дніпровські спортсмени здобули медалі на Чемпіонаті України з веслування

У Києві закінчився Чемпіонат України з веслування академічного U19 серед юніорів.

Вихованці Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та веслувальних видів спорту вибороли 4 медалі:

2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову.
Золото та срібло – Самойлов Олександр;
Золото та бронза – Пужалов Микита.

Новости Днепра про Дніпровські спортсмени здобули медалі на Чемпіонаті України з веслування

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Новости Днепра про Дніпровські спортсмени здобули медалі на Чемпіонаті України з веслуванняУкраїнська Новости Днепра про Дніпровські спортсмени здобули медалі на Чемпіонаті України з веслуванняРусский

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