Дніпровські спортсмени здобули медалі на Чемпіонаті України з веслування

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

У Києві закінчився Чемпіонат України з веслування академічного U19 серед юніорів.

Вихованці Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та веслувальних видів спорту вибороли 4 медалі:

2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову.

Золото та срібло – Самойлов Олександр;

Золото та бронза – Пужалов Микита.

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