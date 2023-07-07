Дніпровські спортсмени здобули медалі на Чемпіонаті України з веслування

У Києві закінчився Чемпіонат України з веслування академічного U19 серед юніорів.
Вихованці Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та веслувальних видів спорту вибороли 4 медалі:
2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову.
Золото та срібло – Самойлов Олександр;
Золото та бронза – Пужалов Микита.
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