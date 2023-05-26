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Дніпровські спортсмени — призери Чемпіонату України з водного поло

Сьогодні 06:45
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Про це повідомили у пресслужбі міськради Дніпра.

Новости Днепра про Дніпровські спортсмени — призери Чемпіонату України з водного поло

У Кам’янському закінчився Чемпіонат України з водного поло серед юніорів 2005 року народження. Срібним призером змагань стала команда вихованців дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з водного поло «ДНУ-ДНІПРО».

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Новости Днепра про Дніпровські спортсмени — призери Чемпіонату України з водного полоУкраїнська Новости Днепра про Дніпровські спортсмени — призери Чемпіонату України з водного полоРусский

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