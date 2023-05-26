Дніпровські спортсмени — призери Чемпіонату України з водного поло

У Кам’янському закінчився Чемпіонат України з водного поло серед юніорів 2005 року народження. Срібним призером змагань стала команда вихованців дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з водного поло «ДНУ-ДНІПРО».
Читайте також:
Автор:
Вітаємо і бажаємо нових блискучих перемог!
Вітаємо і бажаємо нових блискучих досягнень!
Гімнастки з Нікополя здобули шість нагород на міжнародних змаганнях.
20 травня у Дніпрі відбувся Чемпіонат області з настільного тенісу…