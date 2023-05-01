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  • “Дніпровські Рататуї”: посеред подвір’я в середмісті Дніпра оселилася зграя щурів (ВІДЕО)

“Дніпровські Рататуї”: посеред подвір’я в середмісті Дніпра оселилася зграя щурів (ВІДЕО)

Сьогодні 14:23
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У Дніпрі зграя щурів оселилася посеред одного із дворів.

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Кадри зі щурячою родиною публікують містяни в соцмережах. 

З десяток щурів бігають по подвір’ю на вулиці Січеславській Набережній, 12а. Дніпряни кажуть, що сюди вони емігрували з будинку на Яворницького, 75. 

Тепер тусять на Cічеславській Hабережній 12а, – розповіли містяни. 

На кадрах, які публікують містяни видно, що щури облюбували смітник поблизу будинку та їдять борошно чи якусь крупу. У мережі жартують, що це дніпровські нащадки Рататуя, з відомого мультфільма. 

Нагадаємо, раніше в калюжі посеред дороги оселилися качечки. Птахи прилетіли туди, коли Дніпро розлилося на тротуари на житловому масиві Сонячний. Дніпряни декілька днів поспіль фільмували пернатих, які спокійно собі плавали в новоутвореному озері. 

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