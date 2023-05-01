“Дніпровські Рататуї”: посеред подвір’я в середмісті Дніпра оселилася зграя щурів (ВІДЕО)

Кадри зі щурячою родиною публікують містяни в соцмережах.
З десяток щурів бігають по подвір’ю на вулиці Січеславській Набережній, 12а. Дніпряни кажуть, що сюди вони емігрували з будинку на Яворницького, 75.
Тепер тусять на Cічеславській Hабережній 12а, – розповіли містяни.
На кадрах, які публікують містяни видно, що щури облюбували смітник поблизу будинку та їдять борошно чи якусь крупу. У мережі жартують, що це дніпровські нащадки Рататуя, з відомого мультфільма.
Нагадаємо, раніше в калюжі посеред дороги оселилися качечки. Птахи прилетіли туди, коли Дніпро розлилося на тротуари на житловому масиві Сонячний. Дніпряни декілька днів поспіль фільмували пернатих, які спокійно собі плавали в новоутвореному озері.
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