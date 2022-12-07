Дніпровські гімнастки — переможниці та призерки Чемпіонату України

В Ужгороді закінчився Чемпіонат України з художньої гімнастики серед дорослих та юніорів.

Вихованки Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з гімнастики спортивної вибороли такі нагороди: Марта Швачко і Тая Редька – золото, Варя Чубарова – срібло, Марія Гайдукова і Таня Херсонська – бронза.

Бронза у групових вправах — Емілія Лавринець, Катерина Шостак, Даніела Чеботарьова, Любов Козакова, Ліза Власенко.

У командному багатоборстві збірна команда Дніпропетровської області виборола срібло.

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