Дніпровські гімнастки — переможниці та призерки Чемпіонату України

Вихованки Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з гімнастики спортивної вибороли такі нагороди: Марта Швачко і Тая Редька – золото, Варя Чубарова – срібло, Марія Гайдукова і Таня Херсонська – бронза.
Бронза у групових вправах — Емілія Лавринець, Катерина Шостак, Даніела Чеботарьова, Любов Козакова, Ліза Власенко.
У командному багатоборстві збірна команда Дніпропетровської області виборола срібло.
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